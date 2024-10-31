جدول مباريات ريال مدريد يتحكم بموعد مباراة فالنسيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - كشفت تقرير صحفي، عن المواعيد المحتملة لإقامة مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بعد أن تقرر تأجيلها بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها مدينة فالنسيا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة، السبت المقبل، لحساب الجولة 12، ولكن فالنسيا قدم طلباً من أجل تأجيلها بسبب العواصف والفيضانات التي تشهدها المدينة، وهو ما تم الموافقة عليه.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أقرب فرصة لإقامة المباراة قد تكون في شهر فبراير/شباط المقبل (أحد أيام 11 و13 أو 18 و20) بشرط ألا يكون ريال مدريد مشاركاً في مرحلة الملحق لدوري أبطال أوروبا.

وفي حال عدم تمكن لعبها في هذه الأيام، فإنه من الممكن أن ترحل المباراة حتى مايو/آيار 2025، بسبب ازدحام جدول مباريات الميرنجي وفترات التوقف الدولي.

ورغم حالة عدم اليقين بشأن موعد مباراة فالنسيا، فإن ريال مدريد يرى في فترة التأجيل الحالية، فرصة مواتية لاستعادة أفضل مستوياته والتحضير الأمثل للمباريات المقبلة.