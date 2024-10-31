انت الأن تتابع خبر تخلص من غازات البطن في دقايق.. مشروب سحري موجود في البيت يقضي على الانتفاخ ومشاكل القولون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير طبية بأن الانتفاخ يعد حالة شائعة تحدث بسبب عادات غذائية غير سليمة أو مشاكل صحية، وعندها يشعر الشخص بتراكم الغازات في المعدة والأمعاء، وهو الأمر يؤدي غالبًا إلى شعور بعدم الراحة وانتفاخ البطن.

وقد تكون أسباب هذا المرض مرتبط بمشاكل في الجهاز الهضمي وهذا علاوة على حياة غير صحي، ومن الأعراض المصاحبة للانتفاخ: التجشؤ، وامتلاء البطن، والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كمية بسيطة من الطعام.

أسباب الانتفاخ وزيادة غازات البطن

وأشارت تقرير تم نشره عبر موقع “تايمز أوف إنديا”، بأن هناك عوامل قد تؤدي إلى الانتفاخ وزيادة غازات البطن،

وهي على هذا النحو التالي::

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الثقيلة أو المشروبات الغازية قد يزيد من تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

يمكن أن تسهم قلة الحركة والتهابات المعدة أو الأمعاء وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة، الإمساك، أو متلازمة القولون العصبي (IBS) في حدوث الانتفاخ.

وأحيانًا يحدث الانتفاخ نتيجة لابتلاع الهواء أثناء الأكل، وسوء امتصاص الكربوهيدرات، والنمو الزائد للبكتيريا في الأمعاء.

قلة شرب الماء، نقص النشاط البدني، قلة النوم، والتناول المفرط للأطعمة المعالجة أو المالحة.

وصفات طبيعية تقضي على الانتفاخ

هناك العديد من العلاجات الطبيعية للقضاء على الانتفاخ والغازات من بينها: