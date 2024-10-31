“هتنامي في لحظة!".. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يعد العصفر، المعروف أيضاً باسم الكركم الأحمر أو الزعفران، نباتاً عشبياً ذو فوائد صحية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بتحسين النوم، ويحتوي العصفر على مركبات نشطة تجعل منه خياراً طبيعياً للعديد من الأشخاص الذين يسعون لتحسين جودة نومهم.

المكونات الفعالة في العصفر

يرجع تأثير العصفر على جودة النوم إلى مكوناته الفعالة مثل:

الكورستين: يعمل كمضاد للأكسدة ويساهم في تقليل التوتر والالتهابات، مما يساعد في تحسين النوم.

اللوتين: يساهم في الحفاظ على صحة العينين، مما يعزز راحة الجسم أثناء النوم.

الزعفرانين: يعزز المزاج الإيجابي، مما يسهل على الجسم الاسترخاء ويؤدي إلى نوم أعمق.

طرق استخدام العصفر

شاي العصفر: يمكن تحضير كوب من شاي العصفر بإضافة ملعقة صغيرة من العصفر إلى كوب من الماء المغلي، ثم تصفيته وتناوله قبل النوم بمدة.

الكبسولات: تتوفر مكملات العصفر في شكل كبسولات، لكن يفضل تناولها وفقاً لتوجيهات الطبيب.

زيت العصفر: يمكن استخدام زيت العصفر في جلسات تدليك مهدئة لتحفيز الاسترخاء.

احتياطات وتحذيرات