زعيم كوريا الشمالية يشهد لحظة إطلاق صاروخ باليستي، وبيان ثلاثى يحذر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى جانب كوريا الجنوبية، مساء اليوم، بيانا مشترك يدين التجربة البالستية الكورية الشمالية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لأول مرة منذ نحو عام، اليوم، مما يدل على تقدم محتمل في قدرتها على إطلاق هجمات نووية بعيدة المدى على البر الرئيسي للولايات المتحدة، وفق تحليل لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو

وحرص زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على مراقبة الإطلاق، واصفًا إياه بأنه "عمل عسكري مناسب" لإظهار عزم كوريا الشمالية على الرد على تحركات أعدائها التي هددت سلامة الشمال.



زعيم كوريا الشمالية يشيد بالمغامرة العسكرية المختلفة

وقال كيم جونج أون، إن "المناورات العسكرية المغامرة المختلفة" التي قام بها الأعداء سلطت الضوء على أهمية القدرة النووية لكوريا الشمالية. وأكد أن بلاده لن تتخلى أبدًا عن سياستها في تعزيز قواتها النووية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، فيتو

وقالت كوريا الشمالية: إن تعزيز قدراتها النووية هو خيارها الوحيد للتعامل مع توسع التدريب العسكري بين أمريكا وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن واشنطن وسيول أكدتا مرارًا أنهما لا تنويان مهاجمة كوريا الشمالية.

ويقول الخبراء: إن كوريا الشمالية تستخدم تدريبات منافسيها ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية لانتزاع التنازلات عندما تستأنف الدبلوماسية.