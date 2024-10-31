بمسيرة انقضاضية.. حزب الله: قصفنا مستوطنة شوميرا في شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أعلن حزب الله، قصف مستوطنة شوميرا في شمال إسرائيل بمسيرة انقضاضية وإصابة الأهداف بدقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه عند الساعة 9:30 من صباح اليوم تجمعاً لقوّات الاحتلال في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بقذائف المدفعية.

كما استهدف حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية قواعد عسكرية ومعسكرات و ثكنات ومستعمرات وصلت إلى ضواحي "تل أبيب والخضيرة" بـ 13 هجوما بالمسيرات والصواريخ النوعية.