فلسطين: ما يحدث للأونروا يأتي ضمن حرب الإبـ.ـادة في الأراضي المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن ما يحدث للأونروا يأتي في إطار حرب الإبادة والتطهير بالأراضي المحتلة، وأن سيطرة الاحتلال على مقر الأونروا بالقدس يعني إغلاق 17 مركزا وتضرر 200 ألف لاجئ فلسطيني.

وأضاف قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل أنشطة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا تنتهك القوانين الدولية .

ولفت إلى أنه يجب التحرك من أجل للدفاع عن الأونروا دوليا والطلب من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل.