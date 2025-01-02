ألوان طلاء الجدران التي خرجت من الموضة في 2025: دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 11:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تتغير صيحات الديكور باستمرار، والألوان التي كانت رائجة بالأمس قد تصبح قديمة اليوم. في عام 2025، شهد عالم الديكور الداخلي تحولات ملحوظة في ألوان طلاء الجدران، حيث أصبحت بعض الألوان التي كانت شائعة في السابق موضة قديمة.

لماذا تتغير اتجاهات ألوان الطلاء؟

تتأثر اتجاهات ألوان الطلاء بالعديد من العوامل، بما في ذلك:

التغيرات الثقافية: تتأثر الألوان التي نفضلها بظروفنا الاجتماعية والثقافية.

التطورات التكنولوجية: تتيح لنا التكنولوجيا الحديثة الوصول إلى مجموعة واسعة من الألوان وتجربتها بشكل افتراضي.

التأثيرات البيئية: يزداد الاهتمام بالألوان الطبيعية والمستدامة.

أبرز الألوان التي خرجت من الموضة في 2025:

الرمادي: سيطر اللون الرمادي على ديكورات المنازل لسنوات طويلة، ولكن يبدو أن هذه الموضة قد انتهت. سواء كان رمادياً داكنًا أو فاتحًا، فقد أصبح الرمادي مملة وغير جذابة للكثيرين.

الألوان الباردة: الألوان الباردة مثل الأزرق الرمادي والبني الفاتح فقدت بريقها. يفضل الناس الآن الألوان الدافئة التي تبعث على الراحة والاسترخاء.

الأخضر التقليدي: رغم شعبية اللون الأخضر في السنوات السابقة، إلا أنه أصبح أقل شيوعًا في عام 2025. بدلاً من ذلك، تفضل الناس الألوان الفيروزية المائية التي تعطي شعوراً بالانتعاش والحيوية.

الأبيض الناصع: على الرغم من أن اللون الأبيض يعتبر لونًا كلاسيكيًا، إلا أن الأبيض الناصع أصبح يبدو قاسيًا على العينين وغير عملي. يفضل الناس الآن الألوان البيضاء الدافئة أو المائلة إلى الأصفر.

التركيبات التقليدية للأبيض والأسود: اعتاد الناس على الجمع بين الأبيض والأسود في ديكوراتهم، ولكن هذا المزيج أصبح يبدو تقليديًا وغير ملهم. يفضل الناس الآن تجربة تركيبات ألوان أكثر جرأة وإبداعًا.

ما هي الألوان الرائجة حاليًا؟

بدلاً من الألوان التي ذكرت سابقًا، يفضل الناس الآن الألوان الدافئة والطبيعية مثل:

الألوان الترابية: مثل البيج والبني الفاتح والأخضر الزيتوني.

الألوان الباستيل: مثل الوردي الباهت والأزرق السماوي والأخضر النعناعي.

الألوان الجريئة: مثل الأصفر الزاهي والأحمر البرتقالي.

نصائح لاختيار ألوان الطلاء المناسبة:

اعتمد على ذوقك الشخصي: اختر الألوان التي تجعلك تشعر بالراحة والسعادة.

فكر في وظيفة الغرفة: اختر ألوانًا تعكس وظيفة الغرفة، مثلاً ألوان دافئة لغرفة النوم وألوان منعشة للمطبخ.

استخدم أدوات المحاكاة: هناك العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسمح لك بتجربة الألوان المختلفة على جدران منزلك بشكل افتراضي.

استشر خبيرًا: إذا كنت مرتبكًا، يمكنك استشارة مصمم داخلي لمساعدتك في اختيار الألوان المناسبة.

هذا وتتغير اتجاهات ألوان الطلاء باستمرار، ولكن من المهم اختيار الألوان التي تعبر عن شخصيتك وتجعل منزلك مكانًا مريحًا وملهمًا.