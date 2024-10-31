رئيس البرلمان العربي: حظر الاحتلال لنشاط الأونروا جريمة ضد الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - أدان البرلمان العربي، بشدة حظر الاحتلال الإسرائيلي نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " داخل الأراضي الفلسطينية، واصفًا ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل للضغط على كيان الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، ودعم الوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين.

البرلمان العربي يؤكد دعمه لمبادرة السعودية

على صعيد آخر، ثمن "اليماحي" الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، مشيدًا بمبادرتها بإطلاق التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية، وعقد أولى اجتماعاته في الرياض، مؤكدًا أن بدء عمل هذا التحالف بعد فترة قصيرة من الدعوة السعودية إليه يعكس الرغبة والإرادة الدولية الواسعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أكد "اليماحي" على دعم البرلمان العربي لمبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، مثمنًا في هذا السياق الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل حشد الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف هذا العدوان وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.