بالطيران المسير.. هجوم عراقي علي شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - أعلنت الفصائل المسلحة العراقية قصفها مجدداً هدفاً حيوياً في شمال اسرائيل بواسطة الطيران المسير فجر اليوم الخميس .

وكانت الفصائل المسلحة في العراق أن عناصرها هاجمت بالمسيرات، هدفا حيويا في شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق ذكرت الفصائل المسلحة العراقية ، أنها هاجمت هدفًا حيويًا بوسط إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة.

وفي بيان لها، قالت "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجـ ازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا هدفا حيويا في وسط فلسطين المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة".

وأكدت استمرار العمليات في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كما نفذت 3 عمليات، الاثنين، حيث ذكرت ضمن بيانات منفصلة أنها هاجمت هدفا حيويا في شرق إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة، وهاجمت هدفا حيويا في غور الأردن بواسطة الطيران المسيّر، كما هاجمت هدفا حيويا في غور الأردن بواسطة الطيران المسيّر.