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مقتل 27 مهاجرا وإنقاذ 83 بعد غرق قاربين قبالة تونس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 04:30 مساءً - أعلنت الحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، "انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا".

وأكد مدير الحماية المدنية بصفاقس زياد السديري، لوكالة فرانس برس أنه "من بين الجثث الـ27 التي تم انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، نساء وأطفال".

جدير بالذكر أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف وفقًا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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