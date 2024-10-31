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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2% خلال أكتوبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - سي ان بي سي _ تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر متجاوزاً توقعات المحللين، وبعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن يوروستيت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2% في أكتوبر، مقابل مستويات 1.7% في سبتمبر وأعلى التوقعات البالغة 1.9%.
هذا واستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.7% أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 2.6%.
وينظر إلى قراءة التضخم التي صدرت اليوم على أنها مسألة حاسمة في القرار المرتقب للمركزي الأوروبي الفترة المقبلة وما إذا كان سيخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقرر في ديسمبر.
ونفذ المركزي الأوروبي ثلاث عمليات خفض لمعدل الفائدة في العام الجاري، وخفضها بموجبها من 4% إلى 3.25%.
والأسواق في الوقت الحالي مسعرة بخفض 25 نقطة أساس في ديسمبر. هذا ويتابع المستثمرون حالياً أحدث البيانات الصادرة الخاصة بالنمو الاقتصادي والتي كشفت نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في الربع الثالث متجاوزاً توقعات المحللين.
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