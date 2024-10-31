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السعودية :لا نتدخل في الانتخابات الأمريكية ولا نميل لطرف على حساب آخر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن شكل لبنان في المستقبل شأن لبناني خالص ، وان حل العملية السياسية في لبنان يعود إلى اللبنانيين وليس للسعودية أو القوى الخارجية .

وشدد ‏وزير الخارجية السعودي في تصريحات له علي ان العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح لكنها معقدة بسبب التطورات الإقليمية ، مشيبرا الي ان ايران ابلغت المملكة أن استمرار التصعيد الإقليمي ليس بصالحها

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية السعودي:"الاتفاقيات الدفاعية معقدة بالعادة ونرحب بتوقيعها مع واشنطن قبل الانتخابات الأميركية إن استطعنا ذلك وإذا اتفقنا على كل شيء قد نوقع الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن قبل الانتخابات الأميركية

وختم : لا نتدخل في الانتخابات الأميركية ولا نميل لطرف على حساب آخر فقد عملنا مع ترمب بشكل جيد وقمنا بالأمر نفسه مع إدارة بايدن.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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