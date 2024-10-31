السعودية :لا نتدخل في الانتخابات الأمريكية ولا نميل لطرف على حساب آخر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن شكل لبنان في المستقبل شأن لبناني خالص ، وان حل العملية السياسية في لبنان يعود إلى اللبنانيين وليس للسعودية أو القوى الخارجية .

وشدد ‏وزير الخارجية السعودي في تصريحات له علي ان العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح لكنها معقدة بسبب التطورات الإقليمية ، مشيبرا الي ان ايران ابلغت المملكة أن استمرار التصعيد الإقليمي ليس بصالحها

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية السعودي:"الاتفاقيات الدفاعية معقدة بالعادة ونرحب بتوقيعها مع واشنطن قبل الانتخابات الأميركية إن استطعنا ذلك وإذا اتفقنا على كل شيء قد نوقع الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن قبل الانتخابات الأميركية

وختم : لا نتدخل في الانتخابات الأميركية ولا نميل لطرف على حساب آخر فقد عملنا مع ترمب بشكل جيد وقمنا بالأمر نفسه مع إدارة بايدن.