نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التشكيل الرسمي الذي يدخل به لقاء اليوم ضد الأهلي في دوري روشن لهذه النسخة.

ويستضيف ملعب الملك عبد الله الرياضية مباراة اليوم بين الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن لهذه النسخة.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي- سعد آل موسى- عبدالإله العمري- مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- حسام عوار، الشهري.

خط الهجوم:- ستيفن بيرجوين- موسى ديابي.