ماركوس تورام يثير القلق في سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 صباحاً - أصيب ماركوس تورام، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال مباراة فريقه وأتلانتا أمس، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وحجز فريق إنتر ميلان مكانه في المباراة النهائية والتي ينتظر فيها يوم الإثنين القادم، الفائز من مواجهة جوفنتوس وميلان، اليوم الجمعة.

وخرج ماركوس تورام، بين الشوطين بسبب الإصابة.. وعن قال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان: لا أعرف ما إذا كان سيتمكن من خوض النهائي.. لقد أحس بتصلب في العضلات، ولم يكن يشعر بالراحة، لذا كان من الأفضل عدم المخاطرة به.