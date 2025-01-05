النوم القهري: كل ما تحتاج معرفته عن هذا الاضطراب النادر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

النوم القهري هو اضطراب نوم مزمن يصيب الجهاز العصبي، ويؤثر على قدرة الدماغ في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي. يُعرف أيضًا باسم “التغفيق” أو “داء النوم المفاجئ”. يُسبب هذا الاضطراب نوبات نعاس مفرطة خلال النهار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا.

النعاس المفرط أثناء النهار: وهو العرض الرئيسي، حيث يشعر المصاب بنعاس شديد ورغبة ملحة في النوم خلال النهار، بغض النظر عن الظروف.

النوبات النعاسية: وهي نوبات مفاجئة من النوم تحدث في أي وقت وأي مكان، حتى أثناء الأكل أو التحدث أو القيادة. تستمر هذه النوبات عادةً من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق.

الخدر (Cataplexy): وهو فقدان مفاجئ لقوة العضلات، يتراوح بين ضعف خفيف في الركبتين إلى انهيار كامل. غالبًا ما يحدث الخدر بسبب المشاعر القوية، مثل الضحك أو الغضب أو المفاجأة.

شلل النوم: وهو عدم القدرة المؤقتة على الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو النوم. قد يستمر شلل النوم لبضع ثوانٍ أو دقائق.

الهلوسة: قد يعاني المصاب من الهلوسة المنومة (hypnagogic hallucinations) عند النوم، أو الهلوسة الاستيقاظية (hypnopompic hallucinations) عند الاستيقاظ. تكون هذه الهلوسة غالبًا بصرية أو سمعية، وقد تكون مخيفة.

اضطراب النوم الليلي: على الرغم من النعاس الشديد خلال النهار، قد يعاني المصاب من صعوبة في النوم ليلًا، أو من الاستيقاظ المتكرر، أو من الأحلام المزعجة.

السبب الدقيق للنوم القهري غير معروف، ولكن يُعتقد أنه مرتبط بنقص مادة كيميائية في الدماغ تسمى “الهيبوكريتين” أو “الأوركسين”، والتي تلعب دورًا هامًا في تنظيم النوم والاستيقاظ. قد تلعب العوامل الوراثية والمناعية أيضًا دورًا في تطور المرض.

يعتمد تشخيص النوم القهري على التاريخ الطبي للمريض، والفحص البدني، وبعض الاختبارات المتخصصة، مثل:

مقياس النوم المتعدد (Polysomnography): وهو اختبار يُجرى في مختبر النوم، ويقيس نشاط الدماغ، وحركة العين، ونشاط العضلات، ومعدل ضربات القلب، والتنفس أثناء النوم.

اختبار تأخر النوم المتعدد (Multiple Sleep Latency Test – MSLT): وهو اختبار يُجرى في النهار، ويقيس مدى سرعة نوم الشخص خلال فترات قصيرة.

لا يوجد علاج شافٍ للنوم القهري، ولكن هناك علاجات تساعد في تخفيف الأعراض، مثل: