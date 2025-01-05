نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2024: أمطار رعدية وسيول في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2024، حيث توقعت ارتفاع فرص سقوط الأمطار على القاهرة في الساعات القادمة، بالإضافة إلى تساقط أمطار رعدية وغزيرة على عدة محافظات، منها الإسكندرية وكفر الشيخ.

كما يُتوقع أن تصل الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق من مطروح، مما يتطلب الحذر من حدوث أي أضرار نتيجة للأمطار الغزيرة.

تفاصيل الحالة الجوية في بعض المناطق

الأمطار الرعدية:

من المتوقع أن تشهد الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح أمطارًا غزيرة قد تترافق مع عواصف رعدية، مع فرص لتشكل السيول في بعض المناطق.

كما يستمر الطقس البارد مع فرص لسقوط الأمطار في أجزاء من القاهرة الكبرى.

الرياح والاضطراب في الملاحة البحرية:

الرياح ستكون نشطة على أغلب الأنحاء، مع تحذيرات بشأن الاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، بينما يتوقع أن ترتفع الأمواج من 2-3 متر.

الرمال والأتربة:

كما تزداد الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية ويصعب القيادة في تلك المناطق.

التوصيات والنصائح

الحذر أثناء القيادة:

نظرًا لفرص سقوط الأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات، يجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الممطرة.

يُنصح بتقليل السرعة وعدم التسرع في الطرق التي قد تكون زلقّة بسبب المياه المتجمعة.

الملابس الثقيلة:

من المتوقع أن يكون الطقس باردًا، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، لذا يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة للبقاء دافئًا.

متابعة التحديثات:

ينبغي متابعة كافة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصةً إذا كنت ستسافر أو تتواجد في مناطق عرضة لسقوط الأمطار الغزيرة.

درجات الحرارة اليوم