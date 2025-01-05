الرياضة

موعد مباراة الهلال ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يستضيف ملعب الشيخ ولد بيديا لقاء الهلال السوداني ومولودية الجزائر، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.
تأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.
يخوض الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد بداية مثالية في دور المجموعات، حيث جمع 9 نقاط من ثلاث مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الهلال ومولودية الجزائر يوم الأحد 5 يناير 2025، في تمام الساعة:
20:00 بتوقيت الجزائر
21:00 بتوقيت القاهرة
22:00 بتوقيت مكة المكرمة
19:00 بتوقيت نواكشوط
وسيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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