نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يستضيف ملعب الشيخ ولد بيديا لقاء الهلال السوداني ومولودية الجزائر، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.
تأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.
يخوض الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد بداية مثالية في دور المجموعات، حيث جمع 9 نقاط من ثلاث مباريات.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تُقام مباراة الهلال ومولودية الجزائر يوم الأحد 5 يناير 2025، في تمام الساعة:
20:00 بتوقيت الجزائر
21:00 بتوقيت القاهرة
22:00 بتوقيت مكة المكرمة
19:00 بتوقيت نواكشوط
وسيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.