نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث يستضيف ملعب الشيخ ولد بيديا لقاء الهلال السوداني ومولودية الجزائر، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

تأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.

يخوض الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد بداية مثالية في دور المجموعات، حيث جمع 9 نقاط من ثلاث مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الهلال ومولودية الجزائر يوم الأحد 5 يناير 2025، في تمام الساعة:

20:00 بتوقيت الجزائر

21:00 بتوقيت القاهرة

22:00 بتوقيت مكة المكرمة

19:00 بتوقيت نواكشوط

وسيتم بث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

