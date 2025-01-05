نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2024: أمطار غزيرة وتحذيرات للملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الأحد 5 يناير 2024، حيث تُشير التوقعات إلى ارتفاع فرص سقوط الأمطار على منطقة القاهرة خلال الساعات القادمة.

كما تتعرض محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ وعدد من المناطق الأخرى لسقوط أمطار رعدية وغزيرة، مع توقعات أن تصل الأمطار في بعض الأماكن مثل مطروح إلى حد السيول.

تحذيرات الأرصاد

أكدت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر بسبب الرياح الشديدة التي ستنشط في أغلب أنحاء البلاد، حيث ستكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق شمال الصعيد في فترات متقطعة.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، ويُتوقع ارتفاع الأمواج من 2-3 متر.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية سقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات. متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة لمتابعة أي تغييرات في حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم