نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع حكومي لمتابعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اجتماع مرتقب اليوم بين أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة وتقييم تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتطبيق رسوم الجمارك الجديدة على الهواتف المحمولة وضبط عمليات تهريب الأجهزة من المنافذ الجمركية.

الاجتماع يهدف لتقييم الوضع واتخاذ قرارات جديدة

وفقًا للمصادر، ينعقد الاجتماع في ضوء التقارير اليومية الصادرة عن المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات منذ تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة.

تكشف هذه التقارير عن ردود الأفعال المختلفة على القرار، والتي تراوحت بين القبول والمقاومة من بعض الأطراف عبر الحملات الإعلامية المضادة.

يأتي التنسيق بين الوزارتين لتقدير الموقف الحالي، وسيتم اتخاذ قرارات بتيسيرات جديدة في التطبيق، وفقًا للمعطيات المتاحة، دون التراجع عن تنفيذ المنظومة بشكل كامل.

تفاصيل المنظومة الإلكترونية وتطبيق الرسوم الجمركية

تُشرف الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات على الجانب الفني من تطبيق المنظومة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم تشغيل أجهزة المحمول.

وفقًا للنظام، الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول مقتصر على الاستخدام الشخصي فقط، وبناءً على ذلك، يمكن للمسافر إحضار هاتف واحد دون رسوم جمركية، بينما يتم فرض رسوم على الأجهزة الأخرى.

إذا قام المسافر بإحضار أكثر من أربعة أجهزة محمولة، سيتم اعتبار ذلك نشاطًا تجاريًا وليس استخدامًا شخصيًا، وستطبق عليه الرسوم الجمركية على الأجهزة الزائدة.

كما أوضح المصدر أن أي شخص لا يُفصح عن عدد الأجهزة التي يحملها أثناء السفر قد يُعتبر متهربًا من الإجراءات الجمركية.

التطبيق الفعلي والإعفاءات الجمركية

أوضح الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، أن قانون الجمارك الحالي يسمح للمواطنين المصريين بالإعفاء من رسوم جمركية على أجهزة المحمول بعدد مرات معينة في السنة.

يشمل الإعفاء الموبايل الشخصي فقط، وإذا تم التصريح عن أجهزة أكثر من المسموح، يتم فرض ضرائب جمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، بالإضافة إلى رسم التنمية ورسم الاتصالات.

وأضاف إبراهيم أن من الضروري تحديد فترة زمنية يتاح خلالها للمواطن إدخال جهاز موبايل جديد دون رسوم جمركية، سواء كانت سنتين أو ثلاث سنوات، كما يجب أن يتم إصدار ضوابط تطبيق هذه القوانين داخل لائحة الجمارك.

مستقبل تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

من جانبه، أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لم يتم حسم القرار بشأن المدة الزمنية المتاحة لإدخال موبايل شخصي ثاني دون رسوم جمركية، وهو أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع اليوم.