نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشوى مصطفى ترثي زوجها بكلمات مؤثرة: "يا رحيم أجمعني به في سمائك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن حزنها الشديد بعد رحيل زوجها، الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 28 ديسمبر الماضي، مطالبة جمهورها بالدعاء له، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور نشوى مصطفى

ونشرت نشوى مصطفى صورة تجمعها بزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة:" اللهم يامن جمعتنا في الدنيا بكرمك ياكريم وبجودك ياجواد وبلطفك يالطيف وبرحمتك بى يارحيم أجمعنى به في سمائك كما جمعت بين ذاتك واسمائك".

وتابعت:" الله يسعدك في مقامك ياحبيبي الله يطعمك من طعام أهل الجنة الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء".

واختتمت:" من فضلكم ادعو لأبو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة".

منشور نشوى مصطفى



وفاة زوج نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى مصطفى: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبوولادي تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".