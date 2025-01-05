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حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025: تحذيرات من أمطار وسيول واضطراب في الملاحة البحرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025: تحذيرات من أمطار وسيول واضطراب في الملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة التأثر بمنخفض جوي قوي يؤدي إلى:

سقوط أمطار متفاوتة الشدة:

  • أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساءً إلى الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.
  • أمطار خفيفة: على جنوب الوجه البحري، خليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
  • سيول محتملة: في بعض مناطق مطروح.

اضطراب الملاحة البحرية:

  • البحر المتوسط يشهد رياحًا تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2-3 أمتار.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة:

  • تؤثر على شمال الصعيد وبعض المناطق الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

إرشادات هيئة الأرصاد الجوية

  1. متابعة النشرات الجوية وتحديثات الطقس بشكل منتظم.
  2. ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الليل والصباح الباكر.
  3. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالات الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية.
  4. تقليل الأنشطة البحرية لتجنب مخاطر الأمواج المرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 17 19
مطروح 17 09
بورسعيد 21 13
السويس 22 11
شرم الشيخ 25 12
الغردقة 26 13
أسيوط 20 04
الأقصر 24 08
أسوان 26 10
شلاتين 29 17

توقعات الطقس خلال اليوم

  • الأمطار:
    من المتوقع استمرار الأمطار على المحافظات الشمالية مع تزايد شدتها مساءً على مناطق مطروح والإسكندرية.
  • الرياح:
    تنشط الرياح المثيرة للرمال على شمال الصعيد.
  • درجات الحرارة:
    انخفاض في درجات الحرارة ليلًا مع أجواء باردة في معظم الأنحاء.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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