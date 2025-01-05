نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025: تحذيرات من أمطار وسيول واضطراب في الملاحة البحرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة التأثر بمنخفض جوي قوي يؤدي إلى:
سقوط أمطار متفاوتة الشدة:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساءً إلى الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.
- أمطار خفيفة: على جنوب الوجه البحري، خليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
- سيول محتملة: في بعض مناطق مطروح.
اضطراب الملاحة البحرية:
- البحر المتوسط يشهد رياحًا تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2-3 أمتار.
نشاط الرياح المثيرة للأتربة:
- تؤثر على شمال الصعيد وبعض المناطق الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
إرشادات هيئة الأرصاد الجوية
- متابعة النشرات الجوية وتحديثات الطقس بشكل منتظم.
- ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الليل والصباح الباكر.
- توخي الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالات الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية.
- تقليل الأنشطة البحرية لتجنب مخاطر الأمواج المرتفعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات
|المحافظة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|20
|10
|الإسكندرية
|17
|19
|مطروح
|17
|09
|بورسعيد
|21
|13
|السويس
|22
|11
|شرم الشيخ
|25
|12
|الغردقة
|26
|13
|أسيوط
|20
|04
|الأقصر
|24
|08
|أسوان
|26
|10
|شلاتين
|29
|17
توقعات الطقس خلال اليوم
- الأمطار:
من المتوقع استمرار الأمطار على المحافظات الشمالية مع تزايد شدتها مساءً على مناطق مطروح والإسكندرية.
- الرياح:
تنشط الرياح المثيرة للرمال على شمال الصعيد.
- درجات الحرارة:
انخفاض في درجات الحرارة ليلًا مع أجواء باردة في معظم الأنحاء.