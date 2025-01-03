سيموني إنزاجي: تجاوزنا كل التوقعات هذا الموسم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 صباحاً - علّق سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، على فوز فريقه 2-0 على أتلانتا، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، أمس الخميس، على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال إنزاجي في تصريحات بعد المباراة: كان اللاعبون ممتازين.. لم يكن هناك شك في ذلك، ضد فريق يتمتع بجودة عالية.. أردنا هذا النهائي، وحققنا الخطوة الأولى.

وأضاف: الآن، نعلم أن الخطوة الأكثر أهمية لا يزال يتعين علينا اتخاذها (النهائي)، لكن خلق هذا العدد الكبير من الفرص ضد أتلانتا، هو أمر يستحق الفخر… لقد تصدى حارس أتلانتا لعدة فرص، بعضها من مخيتاريان ودي ماركو.. عندما تركنا فرصة تسجيل الثالث، سمحنا لأتلانتا بالعودة.. لكن لم يكن بإمكاني طلب المزيد من لاعبي فريقي.

وقال أيضاً: أنا راضٍ جداً، خاصةً مع كل هذه الرحلات وقائمة المباريات المزدحمة.. ومع ذلك، أظهرنا التصميم والتركيز، وتجاوزنا كل التوقعات هذا الموسم.