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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أفريقيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024.. ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، حيث يترقب عشاق القلعة الحمراء وجماهير كرة القدم في إفريقيا واحدة من أبرز مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي، حامل اللقب، لمواصلة مسيرته المميزة نحو التتويج الثالث على التوالي، فيما يطمح شباب بلوزداد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز فرصه في التأهل للأدوار النهائية.

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مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2024-25

يطمح الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، والتي بلغت 27 مباراة حتى الآن. ويضمن الفوز في هذه المباراة للأهلي التأهل المبكر للأدوار النهائية، مع تعزيز حظوظه في التتويج باللقب القاري الثالث على التوالي.

وبالنسبة لشباب بلوزداد، تمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للعودة إلى المنافسة في المجموعة. ويعول الفريق الجزائري على دعم جماهيره في ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يخوض فريق الأهلي مباراته المنتظرة أمام شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة 3 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتقام المباراة على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة الجزائرية، في أجواء يتوقع أن تكون مشحونة بالحماس والإثارة.

القنوات الناقلة للمباراة

ستُنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة beIN Sports HD 2. كما يمكن متابعتها عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، ما يتيح الفرصة للجماهير داخل الجزائر وخارجها لمتابعة هذه المواجهة الكبرى.

ترتيب المجموعة الثالثة

يدخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط. الترتيب الكامل للمجموعة كالتالي:

الأهلي 7 نقاط أورلاندو بايريتس 5 نقاط شباب بلوزداد 3 نقاط استاد أبيدجان نقطة واحدة

تشكيلة الأهلي المتوقعة

من المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل قوي لمواجهة شباب بلوزداد، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبوعلي

حكم المباراة

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم باباكار سار، ما يضيف مزيدًا من الثقة في نزاهة وعدالة المباراة.