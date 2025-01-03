رقم مميز لـ إنتر ميلان…

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 صباحاً - أفادت شبكة (أوبتا) للإحصائيات، أن إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه أمس 2-0 على أتلانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، نجح في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات بمختلف البطولات، دون اهتزاز شباكه.

وأشارت الشبكة المذكورة إلى تحقيق إنتر لهذا الرقم المميز، للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والأولى له منذ عام 2007.

ويلتقي إنتر ميلان مع الفائز من مواجهة اليوم بين جوفنتوس وميلان، وذلك يوم الإثنين القادم، على لقب السوبر الإيطالي.