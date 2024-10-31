نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالقادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح قطر في خطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الخور بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة قطر والخور بمشاركة عبدالقادر

وبهذه النتيجة، يحتل قطر المركز العاشر برصيد 10 نقاط بينما يظل الخور في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب فريق قطر الذي نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق ركلة جزاء من توقيع الدولي المصري أحمد عبد القادر.

واصل قطر سيطرته على مجريات اللعب من أجل تعزيز الهدف كما شن لاعبو الخور بعض الهجمات من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم قطر بهدف نظيف.

وجاء الشوط الثاني في البداية متكافئا ومتعادلا من حيث المستوى الفني بين الفريقين وكانت محاولاتهم ضعيفة للغاية على كلا المرمين حتى نجح الخور في خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق عبد الله الساعي.

كثف لاعبو قطر محاولاتهم من أجل خطف هدف الفوز حتى نجحوا في تسجيله في الوقت بدل الضائع تحديدا في الدقيقة 97 عن طريق إلياس باريميل لتنتهي المباراة بفوز قطر على الخور بهدفين مقابل هدف.

