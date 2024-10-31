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أحمد جودة - القاهرة - فوز النصر والعبور والشرقية بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني

فاز فريق النصر بقيادة شريف الخشاب على فريق الشمس بهدف دون رد بالجولة الرابعة لدوري القسم الثاني ب.

سجل سيد شعبان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

وفاز فريق العبور بقيادة حسام عوض على فريق فريق جنوب سيناء بقيادة تامر رياض بهدفين نظيفين سجلهما باروكا في الشوط الأول والحسيني سمير في الشوط الثاني



وفاز فريق الشرقية بقيادة خالد القماش على فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد الضظوي بثلاثية مقابل هدفين سجلهم أحمد عارف توتي وحامد فيصل وأحمد شكوكو بينما سجل عبد الهادي هدفين أكتوبر.

- فوز فريق بور فؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن علي فريق نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن بهدف دون رد سجله محمود السيد.



- تعادل فريق المريخ بقيادة محمد ياسين مع فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن سلبيًا

ترتيب المجموعة

1- العبور 10 نقاط

2- النصر 10 نقاط

3- الشمس 7 نقاط

4- بور فؤاد 7 نقاط

5- الشرقية 5 نقاط

6- مستقبل سبورت 3 نقاط

7- المريخ 3 نقاط

8- نجمة سيناء 3 نقاط

9- جنوب سيناء نقطتين

10- 6 أكتوبر نقطتين