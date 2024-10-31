تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية إلى 216 ألف…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - سي إن بي سي_ انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 12 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 216 ألف طلب في الفترة المنتهية في 26 أكتوبر، ليصل إلى نفس المستوى في منتصف مايو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 230 ألف طلب.

كما انخفض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة في الولايات المتحدة لمدة 4 أسابيع والذي يستبعد التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 236.50 ألف، وانخفضت مطالبات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة والتي يُنظر إليها على أنها وكيل لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1862 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1888 ألفًا معدلة بالخفض في الأسبوع السابق وأقل بكثير من توقعات 1890 ألفًا.