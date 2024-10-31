نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله لمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الأهلي اليوم الخميس في دوري روشن لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب الملك عبد الله الرياضية مباراة اليوم بين الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن لهذه النسخة.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والأهلي اليوم في الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن