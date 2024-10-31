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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لالعاب القوى، أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد العاب القوى، وأن استبعادي "المؤقت" ليس إلا استمرارا لمسلسل المضايقات التي اتعرض لها منذ سنوات كي اتخلى عن اللعبة وأسرتها التي تضع ثقتها بي بعودتها إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد الكبوات المتتالية.

وليد عطا: سأعود لانتخابات العاب القوى بقوة القانون.. ولن اتخلى عن أسرة اللعبة

وقال عطا:"قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد، وواثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعيد لي حقي في كل مرة "

وعن سبب الاستبعاد قال عطا:" السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعادي من قائمة المرشحين ، سبب واهي، حيث أن االقضية المذكورة هي جنحة ترجع إلى عام 2009 ، وهي غير مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم نهائي بات بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك، ورغم ذلك قمت بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف، وقد سبق أن ترشحت في انتخابات 2012، و ونجحت وقدت الاتحاد لانجازات غير مسبوقة كان أبرزها اول ميدالية عالمية على صعيد الكبارفي تاريخ اللعبة ، وأول ميدالية اوليمبية على صعيد الشباب في تاريخ اللعبة".



واضاف عطا هذا السيناريو حدث في انتخابات 2021،وحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في الترشح وخضت الانتخابات بالفعل رغم تأخير قبول اوراقي لفجر يوم الانتخابات ".

وشدد عطا:" واثق من موقفي القانوني تماما، وتلك المحاولات لن تدفعني للتخلي عن اللعبة، وكل من وضع ثقته بي من أسرتها، لإنقاذها من الانهيار.. وعقب حصولي على الحكم القضائي سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.، كل من أساء إلى شخصي وسمعتي في بيانات رسمية أو صحفية أو إعلامية ".

واختتم الدكتور وليد عطا تصريحاته مؤكدا أن مصر دولة قانون، وأن الرياضة نتائج والنتائج أمام الجميع اين كانت العاب القوى واين أصبحت الان