نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يفوز على الوحدة بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزا كبيرا وصعبا على نظيره فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الشباب منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الشباب والوحدة

وبدأت أحداث مباراة الشباب والوحدة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل كريستيان جوانكا الهدف الأول في الدقيقة 35 صنعه له الجوير وانتهى الشوط الأول وعاد عبد الرزاق حمدلله الهدف الثاني في الدقيقة 52 صنع جوانكا وسجل مصعب الجوير الهدف الثالث في الدقيقة 62 وأهدر يوسف الأمين ضربة جزاء في الدقيقة 76 وسجل جونينهو باكونا الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء وسجل محمد فؤاد الهدف الرابع للشباب في اخر دقائق المباراة ولكن تم الغاؤه وانتهت المباراة 3/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد تحقيق 6 فوز ولم يتعادل وخسر ثلاثة بينما يأتي الوحدة في المركز السابع عشر برصيد ست نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل بثلاثة وهزم بخمسة.