نقص فيتامين “د” المبكر يرتبط بالسكري من النوع الأول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن نقص فيتامين “د” في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان قد يسهم في تطور أمراض المناعة الذاتية، مثل السكري من النوع الأول.

يعتبر فيتامين “د” ضروريًا لصحة العظام وأيضًا لوظيفة المناعة الطبيعية. وقد ارتبط نقص هذا الفيتامين بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، إلا أن الآليات التي تفسر هذا الارتباط لا تزال غير واضحة تمامًا للعلماء.

أُجريت الدراسة في جامعة مكغيل في مونتريال، حيث يعتقد الباحثون أن تعطيل الإنزيم المسؤول عن تحويل فيتامين “د” إلى شكله النشط بيولوجيًا يؤثر على الخلايا التائية، مما يعيق قدرتها على التمييز بين الخلايا السليمة وتلك المصابة أو الغريبة عن الجسم.

وأصبح نقص فيتامين “د” شائعًا جدًا بين البالغين والأطفال مؤخرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلة التعرض لأشعة الشمس. يتم تحويل فيتامين “د” إلى شكله النشط في الجسم بواسطة إنزيم Cyp27b1.

كما وجدت الدراسة أن نقص فيتامين “د” يؤدي إلى تقليل حجم الغدة الزعترية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى تأثيرها المهم على سلامة نمو عظام الطفل، مما يمنع حدوث اللين أو التقوس فيها.