الكشف عن صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد لا يمانع إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير خلال الساعات الماضية، أفادت أن ريال مدريد فقد الثقة بالفرنسي، أوريلين تشواميني، وسيوافق على بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “Fichajes” العالمية، فإن إحدى الخيارات لرحيل اللاعب الفرنسي عن الميرنجي، تتمثل بإجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي تتضمن لاعبه الأرجنتيني، إنزو فرنانديز..

وأوضحت الشبكة، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرغب بضم إنزو فرنانديز، ويعتبره خياراً جيداً لحل مشاكل الميرنجي في وسط الملعب.

وأفادت الشبكة: “بشكل عام، فإن ريال مدريد لن يوافق على رحيل تشواميني بمقابل أقل من 80 مليون يورو”.