البابونج: فوائد صحية وأضرار محتملة.. تعرف على الحقيقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - يعتبر البابونج من أكثر الأعشاب شهرةً واستخدامًا في العالم، وذلك لما يشتهر به من فوائد صحية عديدة، خاصةً في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم. ولكن هل هذا المشروب العشبي آمن للجميع؟ وما هي الآثار الجانبية المحتملة لشربه؟

فوائد شرب البابونج:

الاسترخاء والهدوء: يساعد البابونج على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، مما يعزز النوم الهانئ.

تقوية جهاز المناعة: يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض.

صحة الجهاز الهضمي: يساهم البابونج في تحسين الهضم وتخفيف أعراض اضطرابات المعدة.

صحة الجلد: يساعد البابونج في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

الأضرار المحتملة لشرب البابونج:

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن شرب البابونج قد يسبب بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة أو في حالة وجود حساسية.

من أبرز هذه الآثار:

الحساسية: الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو نباتات العائلة النجمية قد يعانون من أعراض الحساسية عند شرب البابونج، مثل:

العطس

سيلان الأنف

الحكة

الطفح الجلدي

صعوبة في التنفس

التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل البابونج مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى.

نصائح هامة عند شرب البابونج:

الاعتدال: تجنب الإفراط في شرب البابونج، خاصةً إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

الحساسية: إذا كنت تعاني من حساسية، فاستشر طبيبك قبل شرب البابونج.

الجودة: اختر أنواع البابونج عالية الجودة من مصادر موثوقة.

هذا ويعد البابونج مشروبًا آمنًا للعديد من الأشخاص، ولكن يجب توخي الحذر وتجنبه في حالة وجود حساسية. قبل البدء في تناول أي نوع من الأعشاب، من المهم استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى أو تعاني من أي حالة طبية.