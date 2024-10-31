استكملت هذا الأسبوع مباريات الجولة الثانية من دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، في المجموعة الأولى…

نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الأولى: صدارة النجمة اللبناني مستحقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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