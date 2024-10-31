نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الأولى: صدارة النجمة اللبناني مستحقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت هذا الأسبوع مباريات الجولة الثانية من دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، في المجموعة الأولى…
نتائج المجموعة الأولى
إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2
النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0
بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4
ترتيب المجموعة الأولى
1- النجمة: 6 نقاط (3-1)
2- إيست بنغال:4 نقاط (6-2)
3- بارو: نقطة واحدة (3-4)
4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (0- 5)