اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الأولى: صدارة النجمة اللبناني مستحقة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الأولى: صدارة النجمة اللبناني مستحقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت هذا الأسبوع مباريات الجولة الثانية من دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، في المجموعة الأولى…

نتائج المجموعة الأولى
إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2
النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0
بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4

ترتيب المجموعة الأولى
1- النجمة: 6 نقاط (3-1)
2- إيست بنغال:4 نقاط (6-2)
3- بارو: نقطة واحدة (3-4)
4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (0- 5)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا