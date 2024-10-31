التعادل الإيجابي يحسم موقعة الوصل والجزيرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2، مباراة الوصل وضيفه الجزيرة، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثنائية الوصل حملت توقيع كلاً من هاريس سيفيروفيتش (د12)، وجوناثان سانتوس (د51)، فيما سجل فينيسيوس ميلو (د7)، ورامون ميريز (د82) هدفي الجزيرة.

بهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، ورفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.