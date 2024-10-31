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اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة كريم بنزيما

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما..

وقال الاتحاد في بيانه: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب كريم بنزيما، يوم أمس، إصابته في العضلة الخلفية اليسرى”.

وأضاف البيان: “وبناءً على ذلك، تقرر استبعاده من قائمة الفريق لمباراة اليوم ضد ، وبدأ اللاعب برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي”.

جدير بالذكر، أن المهاجم الفرنسي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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