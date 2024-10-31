اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة كريم بنزيما

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما..

وقال الاتحاد في بيانه: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب كريم بنزيما، يوم أمس، إصابته في العضلة الخلفية اليسرى”.

وأضاف البيان: “وبناءً على ذلك، تقرر استبعاده من قائمة الفريق لمباراة اليوم ضد الأهلي، وبدأ اللاعب برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي”.

جدير بالذكر، أن المهاجم الفرنسي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف.