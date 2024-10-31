إندريك يغيب عن المشاركة مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وضعية المهاجم البرازيلي، إندريك، مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية: “إندريك يختفي، منذ أن بدأ أساسياً ضد ليل، في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الميرنجي بهدف نظيف”.

ولم يظهر إندريك في أي دقيقة خلال المباريات الأربع التالية للفريق الإسباني، واقتصر دوره على القيام بعملية الإحماء.

وأوضحت الشبكة: “لديه 12 تسديدة على المرمى في 107 دقائق فقط لعبها، وسجل هدفين ويترك شعوراً بالخطر في كل مرة يصل فيها إلى منطقة الجزاء واللاعب يريد إستعادة دقائقه من أجل مساعدة الفريق”.

جدير بالذكر، أن إندريك انضم لصفوف ريال مدريد، في تموز/يوليو الماضي..