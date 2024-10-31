نشكركم على متابعتكم خبر حمية 7 أيام لإنقاص الوزن: خطة غذائية متوازنة وفعالة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - هل تبحث عن طريقة صحية وسريعة لإنقاص وزنك الزائد؟ هذه الحمية الغذائية المكونة من 7 أيام مصممة خصيصًا لمساعدتك على تحقيق هدفك. تجمع هذه الحمية بين التغذية المتوازنة والشهية اللذيذة، مما يجعلها سهلة الاتباع والاستمرار عليها.
لماذا هذه الحمية؟
تخلص من السموم: تبدأ الحمية بأيام للتخلص من السموم في الجسم من خلال الأطعمة الغنية بالألياف والماء.
فقدان الوزن: تركز الأيام التالية على حرق الدهون وبناء العضلات من خلال تناول وجبات متوازنة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة.
تعزيز الطاقة: تزودك الحمية بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية.
صحة أفضل: تساعدك هذه الحمية على تحسين صحتك العامة من خلال تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.
خطة الوجبات التفصيلية:
اليومان الأول والثاني: التخلص من السموم
الإفطار: ماء دافئ بالليمون، دقيق شوفان مع الفواكه.
الغداء: شوربة خضار، أرز، سلطة.
وجبة خفيفة: لوز، فواكه طازجة.
العشاء: خضروات مطهوة على البخار.
اليومان الثالث والرابع: فقدان الوزن
الإفطار: زبادي يوناني مع التوت والعسل.
الغداء: خبز حبوب كاملة، خضروات، حمص أو حمص.
وجبة خفيفة: جزرة وحمص.
العشاء: دجاج مشوي أو سمك مع أرز وكاري خضروات.
اليومان الخامس والسادس: تعزيز الطاقة
الإفطار: عصير فواكه وخضروات (موز، سبانخ، توت، حليب لوز).
الغداء: فاصوليا سوداء، سلطة.
وجبة خفيفة: شرائح باذنجان وخيار.
العشاء: جبنة مشوية أو توفو مع سلطة وخضروات.
اليوم السابع: التحضيرات النهائية
الغداء: برياني خضار أو أرز بالخضروات واللحوم، سلطة خيار.
وجبة خفيفة: فواكه طازجة ومجففة.
العشاء: وجبة خفيفة صحية.