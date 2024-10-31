انت الأن تتابع خبر «جوزك مش هينام الليل من أنوثتك».. لو كريم بانثينول وصفة سحرية تعالى أقولك ممكن هتعملي بيه أي..مش هتصدقي النتيجة..!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم بانثينول من أبرز الخيارات المتاحة في الصيدليات، حيث يتسم بأسعاره المعقولة وفعاليته الممتازة في ترطيب الجلد الجاف ومعالجة التشققات والجفاف بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالعديد من الكريمات الأخرى، كما يعد هذا الكريم بديلاً مثالياً لمستحضرات التجميل المكلفة التي قد لا تحقق نفس النتائج، لذلك يمكن الاستفادة من كريم البانثينول في تفتيح البشرة وتبييضها بشكل ملحوظ من خلال الوصفة التي سنعرضها في الفقرات التالية.

مكونات وصفة كريم بانثينول والنشا

للحصول على بشرة مشرقة وخالية من البقع والتصبغات يمكنك تحضير هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

قطعة قطن.

خطوات تحضير وصفة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة

اتبع الخطوات التالية لتحضير الوصفة:

في وعاء مناسب امزج كريم البانثينول مع النشا وعصير الليمون.

اخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط كريمي متجانس.

استخدم قطعة قطن مبللة بماء الورد لتنظيف وجهك بلطف.

بعد تنظيف الوجه، وزع الخليط على الوجه بحركات دائرية.

يستمر ذلك حتى يتم امتصاصه بالكامل.

اترك الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء البارد لإزالة الخليط.

جفف وجهك برفق باستخدام منشفة نظيفة.

لتحسين النتائج، امسح وجهك بقطعة قطن مبللة بماء الورد.

فوائد كريم بانثينول