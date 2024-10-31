انت الأن تتابع خبر فكرة بمليون جنيه !!.. طريقة سحرية لزرع النعناع في المنزل في 5 خطوات | فلاح ابن حلال قلي عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد النعناع الأخضر من النباتات العطرية التي تمتاز برائحة منعشة ومزايا صحية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضفي نكهة مميزة على العديد من الأطعمة والمشروبات، ولذلك، تسعى العديد من السيدات وربات المنازل إلى زراعة النعناع في منازلهن للاستفادة من فوائده العديدة وتجنب الحاجة إلى شرائه باستمرار نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

زراعة النعناع الأخضر في المنزل

سنتعرف في هذا المقال على كيفية زراعة النعناع الأخضر في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف منخفضة.

الأدوات اللازمة لزراعة النعناع في المنزل

زراعة النعناع في المنزل أصبحت خيار محبب للكثيرين، خاصة للسيدات وربات البيوت اللاتي يفضلن الاستمتاع برائحة النعناع العطرة في منازلهن طوال اليوم، إذا كنت ترغبين في تجربة زراعة النعناع،

ستحتاجين إلى الأدوات التالية:

أعواد من النعناع الأخضر الطازج.

أصيص زراعة مناسب.

تربة ذات جودة عالية.

زجاجة ماء لري النبات.

خطوات زراعة النعناع في المنزل

النعناع الأخضر لا يمنح فقط رائحة منعشة، بل يضفي أيضا لمسة جمالية رائعة على أي ركن في المنزل، وزراعته سهلة ولا تتطلب جهد كبير، وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها:

قومي بتقطيع بعض أعواد النعناع الأخضر الطازج.

ضعي الأعواد داخل التربة التي تم تجهيزها في أصيص الزراعة.

أضيفي القليل من الماء بعد وضع الأعواد في التربة، ثم ضعي الإناء في مكان يتعرض لضوء الشمس والظل بشكل متوازن.

احرصي على ري النعناع يوميا، ولكن بكميات قليلة من الماء.

بعد أن ينمو النعناع وتبدأ الأوراق في الظهور، يمكنك قطف الأوراق دون نزع الجذور، مما يسمح للنبات بالنمو مرة أخرى.

فوائد زراعة النعناع في المنزل

زراعة النعناع في المنزل تحمل الكثير من الفوائد، سواء من الناحية الجمالية أو الصحية، إليك بعض الفوائد التي قد تجعلك تفكرين في زراعته: