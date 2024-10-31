ازرع النعناع في البيت زي المحترفين بخمس خطوات سهلة: سر الفلاحين لنعناع طازج وريحتو تهبل

انت الأن تتابع خبرازرع النعناع في البيت زي المحترفين بخمس خطوات سهلة: سر الفلاحين لنعناع طازج وريحتو تهبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النعناع من النباتات العطرية المفضلة لدى الكثيرين لما يتميز به من رائحة زكية وفوائد صحية عديدة بالإضافة إلى استخداماته المتنوعة في الطهي والمشروبات وزرع النعناع في البيت يمنحك الفرصة للاستمتاع بنعناع طازج طوال العام دون الحاجة لشرائه من الأسواق في هذا المقال سنتعرف على سر الفلاحين في زرع النعناع بخمس خطوات سهلة لتحصلي على نعناع طازج وريحتو تهبل.

ازرع النعناع في البيت زي المحترفين

يوجد العديد من أنواع النعناع ولكل نوع نكهته ورائحته المميزة من المهم اختيار النوع الذي تفضلينه والذي يناسب البيئة المنزلية من أشهر الأنواع النعناع البلدي والنعناع الفلفلي والنعناع الياباني يمكن الحصول على شتلات النعناع من المشتل المحلي أو من نبات نعناع صحي من حديقة صديقة.

تحضير التربة والوعاء المناسب

يحتاج النعناع إلى تربة غنية بالمواد العضوية وتصريف جيد للماء لذا يفضل استخدام تربة زراعية ممزوجة بكمية من السماد العضوي اختاري وعاء متوسط الحجم بعمق لا يقل عن 20 سم مع وجود فتحات تصريف في القاع لضمان عدم تجمع الماء الذي قد يضر بجذور النبات.

طريقة زراعة النعناع من العقل

قصي عقل بطول 10 سم من نبات نعناع صحي وأزيلي الأوراق من الجزء السفلي اغرسي العقل في التربة بعمق 5 سم وتأكدي من تثبيت التربة حولها بلطف يمكن زراعة عدة عقل في نفس الوعاء مع ترك مسافة 5 سم بين كل عقلة لضمان نمو جيد للنباتات.

العناية بالنعناع والري

ضعي الوعاء في مكان يتلقى ضوء الشمس المباشر لمدة 4 إلى 6 ساعات يوميا اسقي النعناع بانتظام للحفاظ على رطوبة التربة دون إغراقها يمكن إضافة سماد سائل مرة كل شهر لتعزيز نمو النبات وتجنب ترك التربة تجف تماما لأن ذلك قد يؤثر سلبا على صحة النعناع.

الحصاد والاستمتاع بنعناع طازج