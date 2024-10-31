سر اختيار البطاطس المثالية: كيف تميز بين بطاطس القلي والطبخ بسهولة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تساءلت يومًا عن السر وراء البطاطس المقرمشة اللذيذة التي تحصل عليها في المطاعم؟ أو لماذا لا تنجح وصفاتك للبطاطس المهروسة كما تتوقع؟ قد يكون الجواب يكمن في نوع البطاطس التي تستخدمها. فليس كل أنواع البطاطس متشابهة، ولكل نوع استخداماته الخاصة التي تجعله مثاليًا لوصفة معينة.

الفرق الرئيسي بين بطاطس القلي والطبخ يكمن في محتوى النشا. بطاطس القلي تحتوي على نسبة نشا عالية، مما يجعلها تمتص الزيت بشكل أقل وتتحول إلى بطاطس مقرمشة عند قليها. أما بطاطس الطبخ فتحتوي على نسبة نشا أقل، مما يجعلها أكثر نعومة وسهولة الهرس.

هناك عدة طرق بسيطة لتمييز بين نوعي البطاطس:

بطاطس القلي: عادة ما تكون ذات قشرة رقيقة وناعمة، ولونها فاتح أو أحمر فاتح.

بطاطس الطبخ: قشرتها تكون أكثر سمكًا وقوة، ولونها غامق أكثر.

بطاطس القلي: تكون بيضاء اللون وكثيفة، وتحتوي على نسبة عالية من النشا.

بطاطس الطبخ: تكون صفراء اللون وطرية، وتحتوي على نسبة أقل من النشا.

ضع حبة بطاطس في وعاء مملوء بالماء. إذا طفت الحبة على سطح الماء، فهي بطاطس قلي، وإذا غرقت فهي بطاطس طبخ.

المذاق والقوام: كل نوع من البطاطس يعطي نكهة وقوامًا مختلفًا عند طهيه.

الوصفة: بعض الوصفات تتطلب نوعًا معينًا من البطاطس للحصول على أفضل النتائج.

الوقود: بطاطس القلي تمتص كمية أقل من الزيت، مما يجعلها خيارًا أكثر صحة.