ايجابيات وسلبيات اللولب النحاسي لمنع الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 صباحاً - متابعة-جودت نصري

اللولب النحاسي هو وسيلة شائعة لمنع الحمل، وله مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. إليك بعض منها:

▎الإيجابيات:

1. فعالية عالية: اللولب النحاسي يعتبر من وسائل منع الحمل الفعالة، حيث تصل فعاليته إلى حوالي 99%.

2. طويل الأمد: يمكن أن يستمر تأثيره لمدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، مما يجعله خيارًا مريحًا للنساء اللواتي لا يرغبن في الحمل لفترة طويلة.

3. لا يتطلب استخدام يومي: على عكس حبوب منع الحمل، لا تحتاج النساء إلى تذكر تناول اللولب يوميًا.

4. يعمل بدون هرمونات: اللولب النحاسي لا يحتوي على هرمونات، مما يجعله خيارًا مناسبًا للنساء اللواتي يفضلن تجنب الهرمونات أو اللواتي يعانين من آثار جانبية بسببها.

5. يستطيع أن يكون فعالًا بعد الجماع: يمكن استخدامه كوسيلة لمنع الحمل الطارئ إذا تم تركيبه خلال 5 أيام بعد الجماع غير المحمي.

▎السلبيات:

1. الألم والنزيف: قد تعاني بعض النساء من آلام أو نزيف غير منتظم بعد تركيب اللولب، وقد يستمر ذلك لبضعة أشهر.

2. زيادة تدفق الدورة الشهرية: قد يؤدي استخدام اللولب النحاسي إلى زيادة تدفق الدم أثناء الدورة الشهرية، مما قد يكون مزعجًا لبعض النساء.

3. خطر الالتهابات: هناك خطر صغير للإصابة بالتهابات الحوض بعد تركيب اللولب، خاصة في الأسابيع الأولى.

4. عدم الحماية من الأمراض المنقولة جنسيًا: اللولب النحاسي لا يوفر أي حماية ضد الأمراض المنقولة جنسيًا، لذا يُفضل استخدام الواقيات الذكرية إذا كان هناك خطر.

5. التركيب والإزالة: يتطلب تركيب اللولب وإزالته زيارة الطبيب، مما قد يكون غير مريح لبعض النساء.