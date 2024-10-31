نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي- مشهد المجموعة الخامسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تتنافس ثلاثة فرق في المجموعة الخامسة من دوري التحدي الآسيوي، وفي جولتين من منافسات هذه المجموعة جرت مباراتان:
فالكونز- منغوليا × مادورا يونايتيد- إندونيسيا 0-0
سفي رينغ- كمبوديا × فالكونز- منغوليا 2-1
ترتيب المجموعة الخامسة
1- سفي رينغ: 3 نقاط (2-1)
2- مادورا يونايتيد: نقطة واحدة (0-0)
3- فالكونز: نقطة واحدة (1-2)