المفوضية الأوروبية تقترح على ترامب الاستثمار في الدفاع مقابل عدم شن حرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 07:30 مساءً - قال ستيفان سيجورنيه، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسئول عن الاستراتيجية الصناعية، إن الاتحاد الأوروبي سوف يقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الاستثمار في الدفاع ولكن في المقابل ستطلب منه بروكسل عدم شن حرب تجارية.

وأضاف سيجورنيه لإذاعة "فرانس إنتر" أنه "لا يمكن أن نخوض حربا تجارية وفي نفس الوقت نبني دفاعا أوروبيا".

وتابع "إن الاتفاق مع الولايات المتحدة هو الموافقة على فك الارتباط" عن الدفاع الأوروبي "وبناء ضمانات أمنية أوروبية بالإضافة إلى الناتو، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك مع وجود حرب تجارية بين أيدينا"، والميزانيات الوطنية غير قادرة على زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 3% (من إجمالي الناتج المحلي) في كل مكان".

وشدد على أنه "لن نكون قادرين على تنظيم أنفسنا بشكل فعال، خاصة على الجبهة الشرقية، إذا كانت لدينا أيضًا حرب تجارية تكلفنا الكثير"، في إشارة إلى المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وردا على سؤال حول الرد الأوروبي "بالقوة" على الحرب التجارية، رد المفوض الأوروبي بحذر "لا أستطيع الإجابة عليك".

وشدد على أن الأوروبيين أنفسهم سيعانون في حالة زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، وأن "الميزان التجاري مع الولايات المتحدة في صالح الأوروبيين للغاية".



وأضاف "هناك استراتيجيتان محتملتان، نهج هجومي أو نهج دفاعي، يمكن أن يكون لدينا رد بشأن الرسوم الجمركية لكن الأوروبيين سيدفعونها"، مع الأخذ في الاعتبار حالة الشركات الأوروبية التي تشتري قطع غيار منفصلة من شركة بوينج الأمريكية .



ومع ذلك، قال "يجب أن نكون هجوميين وربما حتى متطرفين إذا لزم الأمر".



وأشار أيضًا إلى "النهج الدفاعي الذي يتمثل في إعادة توجيه عدد معين من المشتريات حول العالم"، على سبيل المثال "تعليق إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أذربيجان لشراء المزيد من الأمريكيين".



وأضاف "العالم كله يعتمد على ما يفعله دونالد ترامب الليلة.

سيتم إصدار عدد معين من الأوامر التنفيذية. وأعتقد أنه لا الكنديون ولا المكسيكيون ولا نحن ولا بقية العالم يعرفون بالضبط ما هو موجود بالضبط في هذه المراسيم".



ويعتزم دونالد ترامب بشكل خاص فرض رسوم جمركية اعتبارا من 20 يناير بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.

وقد تشهد المنتجات الصينية أيضاً زيادة في الضرائب بنسبة 10%، ومنطقة اليورو أيضاً في مرمى البصر.