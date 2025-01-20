تعرف عليها .. فوائد مذهلة للشاي الأخضر لصحة الدماغ والذاكرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - هل تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين صحة دماغك وحمايته من التدهور مع تقدم العمر؟ قد يكون الشاي الأخضر هو الإجابة التي تبحث عنها.

فوائد الشاي الأخضر لصحة الدماغ:

أظهرت دراسات حديثة أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية، مثل الإبيجالوكيتشين جالات (EGCG)، التي تساعد على:

حماية المادة البيضاء: يقلل الشاي الأخضر من تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية.

تحسين الذاكرة والتركيز: يعزز الشاي الأخضر الوظائف الإدراكية ويحسن الذاكرة والتركيز.

تقليل الالتهابات: يساعد في تقليل الالتهابات في الدماغ والتي ترتبط بمرض الزهايمر وأمراض عصبية أخرى.

كم يجب شرب الشاي الأخضر للحصول على أقصى فائدة؟

توصي الدراسات بشرب حوالي 600 مل من الشاي الأخضر يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3 أكواب، للحصول على أفضل النتائج.

كيف يعمل الشاي الأخضر على حماية الدماغ؟

يعمل الإبيجالوكيتشين جالات الموجود في الشاي الأخضر على:

تقليل الأكسدة: يحمي الخلايا الدماغية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تحسين الدورة الدموية في الدماغ: يساعد على تزويد الدماغ بالأكسجين والمغذيات اللازمة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: والتي تعد عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر.

نصائح للحصول على أقصى استفادة من الشاي الأخضر:

اختر الشاي الأخضر عالي الجودة: ابحث عن الشاي الأخضر الطبيعي غير المضاف إليه السكر أو النكهات الصناعية.

شربه ساخناً: يساعد على استخلاص أكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة.

تجنب الإضافات: تجنب إضافة الكثير من السكر أو الحليب، حيث قد يقلل من فوائده الصحية.

شربه بانتظام: للحصول على أفضل النتائج، يجب شرب الشاي الأخضر بانتظام.