الحسين عموتة يقدم وعداً لجماهير الجزيرة قبل مواجهة شباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، عن مواجهة شباب الأهلي، غداً الثلاثاء، في الجولة 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال المدرب المغربي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “علينا التركيز بشكل كبير على خوض المباراة بروح معنوية عالية، وإظهار إرادة فردية وجماعية داخل الملعب، وأننا لم نأت إلى دبي للسياحة، ولكن للعودة بالفوز”.

وأوضح: “لدينا امكانيات لتقديم مباراة جيدة، على الرغم أننا لم نوفق في بعض مبارياتنا ومنها الأخيرة أمام الوحدة، بسبب بعض الجزئيات الصغيرة”.

وتابع: “كما أننا لدينا عدد من الإصابات للاعبين مثل عمر تراوري ومحمد العطاس ومحمد ربيع، ولكننا تعودنا على هذه الغيابات، وسندفع بالجاهزين أمام شباب الأهلي”.

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الجزيرة، قائلاً: “لاحظنا حضوراً جماهيرياً جيداً في الأسابيع الأخيرة، ونعدهم بتقديم مباراة جيدة على المستويين الذهني والبدني، والعودة من دبي بنتيجة إيجابية”.