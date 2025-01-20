آرني سلوت: مواجهة ليل صعبة .. ومن الصعب الحكم على نظام دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة ليل، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سلوت: “تصدرنا حافز لمواصلة السعي، نريد الفوز في كل مباراة، ونريد أن نتأهل بين أفضل ثمانية فرق، ونعلم أننا نحتاج إلى نقطة واحدة لتحقيق ذلك. لكننا لن نلعب ضد ليل من أجل النقطة، سنسعى للفوز، مثلما فعلنا ضد آرسنال وريال مدريد ومانشستر يونايتد”.

وعن فريق ليل، قال المدرب الهولندي: “العديد من المدربين يغيرون الخطط وفقاً للمباريات، ولكن أسلوب ليل واضح، وأتوقع أن نرى مواجهة مفتوحة، يمكنهم الضغط علينا في كل مكان بالملعب”.

وتابع: “أنا معجب بهم ولست مندهشاً، لقد واجهت مدربهم الحالي قبل عامين أو ثلاثة، قبل بضعة أسابيع، تمكنوا من هزيمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ولكن أيضاً واجهوا سبورتينج لشبونة عندما كان أموريم هناك، وكذلك يوفنتوس، والآن نحن من سنواجههم. أتوقع مباراة صعبة للغاية”.

وعن نظام دوري أبطال أوروبا هذا العام، قال: “من الصعب الحكم طالما أن الموسم مستمر، هناك جانب إيجابي للفرق في التصنيف الثالث والرابع، حيث تواجه فرقاً من تصنيفها، وهذا يمنحها فرصاً أكبر، ولكن النظام القديم لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لهم”.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.