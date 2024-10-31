انت الأن تتابع خبر «عطار من القاهرة قالي على السر!».. كنز كبير عند وضع الموز على القهوة بتلك الطريقة ستجعلك في سن الـ30 مرة أخرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تقدم العمر، تظهر التجاعيد وتزداد علامات الشيخوخة، مما يقلق الكثيرين لكن لحسن الحظ، توجد وصفات طبيعية تساعد في مقاومة هذه العلامات بشكل فعال من بين هذه الوصفات، يبرز قناع القهوة والموز، الذي يجمع بين فوائد الكافيين وقدرة الموز على الترطيب وبالتالي، يعد هذا المزيج مثاليًا لتجديد البشرة وإضفاء النضارة عليها في هذا المقال، سنتناول مكونات هذا القناع وطريقة تحضيره بخطوات بسيطة، للحصول على بشرة شابة وإشراقة طبيعية.

فوائد القهوة للبشرة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يساهم في تقليل التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة كما تعزز القهوة الدورة الدموية، مما يمنح البشرة إشراقة صحية بالإضافة إلى ذلك، تعمل القهوة على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة، مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك الحساسة منها.

فوائد الموز للبشرة

يعتبر الموز مرطبًا طبيعيًا بفضل احتوائه على البوتاسيوم والفيتامينات الأساسية التي تدعم صحة البشرة وتجدد خلاياها كما يساهم الموز في تعزيز مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ولهذا السبب، يعتبر الموز مكونًا أساسيًا في هذا القناع الطبيعي.

طريقة التحضير

المكونات:

ثمرة موز ناضجة، ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة، ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

الخطوات:

اهرسي الموز جيدًا في وعاء.

أضيفي القهوة وامزجيها مع الموز حتى يتجانس المزيج.

اختياريا أضيفي العسل لزيادة الترطيب.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

في النهاية،