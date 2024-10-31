نشكركم على متابعتكم خبر بين الفن والعلم: د. سعاد نجار تتحدث عن رحلتها في عالم تجميل الأسنان وأحدث الابتكارات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - جمال الابتسامة لا يعكس فقط مظهر الأسنان، بل يمتد ليشمل الثقة والإشراق الذي يملأ حياة صاحبها. د. سعاد نجار، طبيبة تجميل الأسنان، تجمع بين الشغف والعلم لتقديم ابتسامات جميلة، وتدمج أحدث الابتكارات الطبية لتحسين مظهر أسنان المرضى وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. في هذا الحوار، نستكشف مع د. سعاد رحلتها المهنية، ونتعرف على أهم التقنيات الحديثة، ونستفيد من نصائحها للحفاظ على صحة وجمال الأسنان.

ما الذي دفعك لاختيار مجال تجميل الأسنان، وكيف تطورت مسيرتك المهنية في هذا المجال؟

لقد كنت دائمًا شغوفة بجمال الابتسامات وتأثيرها على ثقة الناس بأنفسهم. اخترت تجميل الأسنان لأنها تجمع بين الفن والعلم. بدأت مسيرتي بتعليمٍ مكثف، كل حالة تعاملت معها كانت تجربة تعلم فريدة، مما ساعدني على النمو المهني والشخصي.”

ما هي أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا التي يأتي بها المرضى لإجراء تجميل الأسنان؟

أكثر المشاكل شيوعًا تشمل تصبغ الأسنان، الفراغات بين الأسنان والأسنان المكسورة غالبًا ما يسعى المرضى إلى تحسين مظهر ابتسامتهم، مما يؤدي بهم إلى البحث عن حلول تجميلية.”

كيف تقيمين تطور تقنيات تجميل الأسنان خلال السنوات الأخيرة، وما هي الابتكارات الأكثر تأثيرًا في هذا المجال؟

لقد شهدنا تقدمًا مذهلاً في التقنيات، مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم الابتسامات والطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الابتكارات تجعل الإجراءات أكثر دقة وراحة للمرضى، كما تسمح لنا بتقديم نتائج طبيعية وأكثر جاذبية.”

كيف يمكن للمريض تحديد الإجراء التجميلي المناسب له بناءً على حالته واحتياجاته؟

أشجع المرضى على إجراء استشارة شاملة. نحن نناقش توقعاتهم، ونقوم بتقييم حالتهم الصحية. من المهم أن نفهم ما يبحثون عنه لنحدد معًا أفضل خيار يناسبهم.”

ما هو الفرق بين المواد المختلفة المستخدمة في الڤينير، مثل البورسلين والمركب، وأيها تفضلين في معظم الحالات؟

البورسلين يوفر مظهرًا طبيعيًا ومتانة عالية، بينما المركب يكون أقل تكلفة ويمكن تعديله بسهولة. أُفضل استخدام البورسلين في معظم الحالات، لكن الخيار يعتمد على احتياجات المريض وتوقعاته.”

ما هي النصائح التي تقدمينها للمرضى للحفاظ على نتائج التجميل لأطول فترة ممكنة؟

الاعتناء بالنظافة الفموية أمر ضروري. استخدم فرشاة أسنان ومعجون مخصص للأسنان الحساسة، وزر زيارة طبيب الأسنان بانتظام. كما أن تجنب الأطعمة والمشروبات الملونة والأشياء القاسية ودائما أقول جملة لكل المرضى الذين أقوم بوضع عدسات فينير لهم اهتموا بهم كاهتمامكم بالأسنان الطبيعية لا حاجة لأكثر ليساعد في الحفاظ على النتائج.”

هل هناك آثار جانبية أو مخاطر يجب على المريض أن يكون واعيًا بها قبل الخضوع لإجراء تجميلي للأسنان؟

مثل أي إجراء طبي، هناك بعض المخاطر. يمكن أن تشمل حساسية الأسنان أو عدم التوافق مع المواد المستخدمة. من المهم مناقشة كل هذه الجوانب مع المريض لضمان اتخاذ قرار مدروس.”

كيف تتعاملين مع المرضى الذين يشعرون بالخوف أو القلق من الإجراءات التجميلية؟

أحاول دائمًا خلق بيئة مريحة. أتحدث معهم بصراحة عن مخاوفهم وأقوم بشرح كل خطوة في الإجراء. أستخدم تقنيات الاسترخاء وأحيانًا أقدم خيارات للتخدير لمساعدتهم على الشعور براحة أكبر.”

ما هي أهم النصائح التي تقدمينها للأشخاص للحفاظ على جمال وصحة أسنانهم بشكل طبيعي؟

“تناول الطعام الصحي، والتقليل من السكريات، وممارسة العناية اليومية بالأسنان تعتبر أساسيات. كما أن زيارة طبيب الأسنان بانتظام لها دور كبير في الحفاظ على صحة الأسنان وجمالها.”

ما هي الابتكارات أو المواد الجديدة التي تتوقعين أن تحدث فرقًا في مجال تجميل الأسنان في المستقبل؟

أعتقد أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ستستمر في تغيير اللعبة، مما يجعل الإجراءات أكثر دقة وفعالية